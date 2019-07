BC Partners sera le nouvel actionnaire majoritaire de GardaWorld

Un firme d’investissement international basée à Londres, BC Partners, deviendra le principal actionnaire de la firme montréalaise GardaWorld.

À la suite de la vente prévue de toutes les actions détenues par Groupe Rhône, BC Partners détiendra 51 % de la participation en actions ordinaires dans GardaWorld, tandis que le fondateur de l’entreprise Stéphan Crétier et certains membres de la direction contrôleront 49 %.

Cette transaction est évaluée à 5,2 milliards $ selon un communiqué publié mardi par l’entreprise spécialisée dans les services de sécurité.

«GardaWorld a beaucoup évolué depuis ses modestes débuts il y a environ 25 ans, a affirmé M. Crétier par communiqué. Nos activités s'étendent de notre siège social à Montréal, jusqu'à des champs pétrolifères en Irak et des ambassades en Afrique, en passant par les grandes institutions financières américaines et les aéroports canadiens. À cette étape de notre évolution, alors que nous amorçons la prochaine phase de notre croissance, je suis vraiment enchanté de notre partenariat avec BC Partners, qui est le coactionnaire idéal pour favoriser notre croissance continue et notre cheminement visant à devenir un véritable champion mondial du secteur des services de sécurité.»

BC Partners semble avoir été séduit par les possibilités d’acquisitions de la part de la compagnie montréalaise.

«Nous admirons la culture entrepreneuriale unique de GardaWorld et son modèle de gestion supérieur qui ont contribué à la performance exceptionnelle de la société au fil des ans. Nous sommes confiants que notre association apportera une valeur ajoutée importante pendant que l'entreprise continuera d'élargir sa portée», a mentionné Paolo Notarnicola, associé principal de l'entente pour BC Partners.

La transaction doit être finalisée d’ici la fin de l’année.