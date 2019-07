Cinq choses à voir au Festival d’opéra

Une toute nouvelle brigade lyrique animera des parcs et des lieux publics de la ville de Québec. Ce spectacle gratuit, constitué des plus beaux airs d’opéra, met en vedette les sopranos Émilie Baillargeon et Stéphanie Lavoie, le ténor Jonathan Gagné, le baryton Julien Horbatuk et les pianistes Jean-François Mailloux et Claude Soucy.