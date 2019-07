GARNEAU, Laurent



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 21 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Laurent Garneau, époux de dame Claire Bédard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 14h20.et de là au cimetière St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses deux filles: Carole Garneau (Guy-Paul Veillette) et Hélène Garneau (Guy Stapleton); ses quatre petits-enfants: Bryan et Carol Ann Stapleton, Laurie et Amélie Veillette; ses deux arrière-petits-enfants: James et Ethan Stapleton; sa sœur Marie-Alice (feu Philippe Binet), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Claudette, Yvette (feu Émilien Clouet), Danielle (Clément Kelly), Pierrette (feu André Parent), Camille, Laurent (feu Micheline Charbonneau), André (Bérangère Lévesque) et Roger; ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Garneau et Bédard. Il était le frère de Lucien (Marie-Laure Verret), Paul-Émile (Carmelle Giroux), Georges (Ilda Santerre), René (Lucie Sanfaçon), Louis-Philippe (Jeanne Côté), Marcel (Geneviève Sanfaçon), Claude (Aline Dignard), Jean-Yves, Anne-Marie (Jean-Paul Latouche) et Paul- André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs - HSFA B-8 GL - 43109), 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca