De retour après deux ans d’absence

Le Concert au crépuscule effectuera un retour, le samedi 27 juillet, 19 h, après une absence de deux ans (en raison de travaux majeurs au fort Numéro-Un) au lieu historique national des Forts-de-Lévis. Le Concert au Crépuscule mettra en vedette la musique du Royal 22e Régiment (musique populaire, militaire et classique), alors que la soirée se terminera avec un défilé aux flambeaux et un spectacle pyrotechnique à saveur musicale. Au cours des dernières années, le concert avait attiré pas moins de 5000 personnes. Le tout est offert au public gratuitement.

Nouveau président chez Korem

Courtoisie

Sébastien Vachon, président fondateur de Korem Géospatial, m’annonce la nomination de son collègue Jean-Sébastien Guy à titre de président de l’entreprise. Il aura le mandat de piloter le développement stratégique de Korem afin d’en accélérer la croissance déjà fulgurante. Sébastien Vachon agira désormais à titre de président du conseil d’administration et chef de la direction, tout en demeurant le plus important actionnaire de l’entreprise qu’il a fondée en 1993, et qui est aujourd’hui numéro un de la vente de données et de logiciels géospatiaux en Amérique du Nord. Sur la photo, Sébastien Vachon (à gauche), et Jean-Sébastien Guy (à droite), nouveau président de Korem.

85 ans

Courtoisie

Joyeux anniversaire à Mme Yolande Gauvin, qui habite la résidence pour retraités(es) Chartwell Faubourg Giffard, qui a 85 ans aujourd’hui. Mme Gauvin, native de l’ancienne-Lorette, mais qui a toujours habité dans l’arron­dissement Beauport, est depuis le 21 juillet 2018, arrière-grand-mère. Elle tient dans ses bras la petite Florence qui a eu 1 an le 21 juillet dernier. Florence est la fille de William Bérubé, directeur associé chez Groupe Perspective. Bonne fête à toutes les deux.

L’Épicurien

Photo courtoisie

Symi Dédes et son conjoint Antoine Dumais (photo) ont ouvert récemment le restaurant L’Épicurien au 1292, avenue Maguire, dans l’arrondissement Sillery à Québec, dans l’ancien local des Délices de Picardie. C’est une crêperie bretonne qui verse aussi dans les pâtisseries et viennoiseries ainsi que des plats cuisinés à emporter. Le couple s’est tourné vers la France pour recruter ses 4 cuisiniers, 1 boulanger, 1 pâtissière (Nathalie) et 2 crêpiers par le truchement du programme de jeunes professionnels. On me dit le plus grand bien de leurs fameux croissants français au beurre et leurs pâtisseries fines. Petits-déjeuners et brunchs sont également offerts le week-end de même qu’un service de traiteur. Juste à voir les photos, ça me paraît délicieux.

Expansion

Courtoisie

La bannière Antirouille Champlain, fondée à Québec en 1972 (sur le boulevard Champlain) s’est positionnée de belle façon dans le marché de la région de la Capitale-Nationale depuis. Passée aux mains d’Éric Garneau en 2010, l’entreprise a franchi une première étape d’expansion en 2016 avec l’ouverture d’une succursale en Mauricie. Aujourd’hui, Antirouille Champlain passe à une autre étape de son plan d’expansion provincial en faisant l’acquisition du commerce Antirouille Pronovost, à Trois-Rivières. Sur la photo, Marc-Antoine Sirois, copropriétaire d’Antirouille Champlain Trois-Rivières et Serge Pronovost, ancien propriétaire d’Antirouille Pronovost.

Anniversaires

Courtoisie

Les frères Claude et Guy Fournier (photo), réalisateur de cinéma et de télé et animateur-chroniqueur au Journal de Québec, 88 ans... Daniel Radcliffe, acteur (Harry Potter), 30 ans... Michelle Williams, ex-membre de Destiny’s Child, 38 ans... Maurice Greene, sprinter américain, 45 ans... Monica Lewinsky, ex-secrétaire de Bill Clinton, 46 ans... Alain Lefèvre, pianiste de concert québécois, 57 ans.

Disparus

Courtoisie

Le 23 juillet 2018. Oksana Chatchko (photo), 31 ans, cofondatrice et ex-membre du groupe féministe des Femen­­... 2016. Joe Napolitano, 67 ans, réalisateur américain... 2013. Emile Griffith, 75 ans, ancien champion du monde des poids mi-moyens à la boxe... 2012. Sally Ride, 61 ans, astrophysicienne et astronaute américaine... 2011. Amy Winehouse, 27 ans, chanteuse britannique... 2007. René Brousseau, 89 ans, l’homme qui aurait créé, dans les années 40, le May West.