Des conteneurs seulement pour le verre

RACINE, ESTRIE – L'industrie du recyclage est en crise. Une commission parlementaire sur la récupération du verre se tiendra à l'Assemblée nationale le mois prochain. Entre temps, des municipalités de l'Estrie prennent les devants sans attendre l'aide de gouvernement.

Comme le verre déposé dans le bac de recyclage traditionnel se retrouve au dépotoir, la MRC du Val Saint-François a suivi l’initiative de l’Opération Verre-Vert en achetant six conteneurs pour récupérer uniquement ce matériau.

Inauguré mardi, le conteneur de la municipalité de Racine a obtenu un franc succès lors de sa première journée d’existence. Près de 20 personnes, parfois d’un autre village, sont venues y déposer leurs contenants de verre.

Le verre récolté dans ces conteneurs est acheminé chez 2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il est broyé puis transféré à la fonderie Owens Illinois de Montréal pour être recyclé.

L'Opération Verre-Vert aura l'occasion de se faire entendre à l'Assemblée nationale durant la commission parlementaire sur le recyclage et la valorisation locale du verre.

«Il faut que le gouvernement change complètement la méthode de recyclage au Québec. Nous avons mis l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité. Le bac fourre-tout: les gens mettent n'importe quoi là-dedans et ça fait en sorte que nos matières recyclées sont dégradées et ne valent plus rien», croit Jean-Claude Thibault, porte-parole de l'organisation.

La commission parlementaire aura lieu du 12 au 15 août prochain.