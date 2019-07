Festival des Percéides : Louise Marleau à la tête du jury

MONTRÉAL – La comédienne Louise Marleau sera présidente du jury des 11e Percéides, Festival international de cinéma et d’art de Percé, qui se tiendra du 15 au 25 août, en Gaspésie.

Née à Montréal, Louise Marleau a joué en français et en anglais dans des dizaines de films et séries au cours de sa carrière, dont «Les bons débarras», «À corps perdu», «Cruising Bar», «Une histoire inventée», «Jamais deux sans toi», «Fortier» et «Bunker, le cirque».

Elle a remporté deux prix Génie, pour ses prestations dans «La femme de l’hôtel» et «Anne Trister», de même qu’un prix d’interprétation féminine au Festival des films du monde de Montréal (FFM) pour son rôle dans «L’arrache-cœur».

L’historien et critique de cinéma français Sylvain Garel et le documentariste, journaliste et militant québécois d’origine haïtienne Will Prosper siégeront également sur le comité chargé d’évaluer les longs métrages sélectionnés à l’événement consacré au cinéma d’auteur.

Le jury des courts métrages des Percéides 2019 sera pour sa part composé du producteur, réalisateur et caméraman gaspésien Mathieu Boudreau, de la créatrice du premier Festival de films féministes de Montréal et gérante du Cinéma Moderne, Ariane Caron-Lachance, et de l’étudiante Élise Pouliot.

La programmation complète et la sélection officielle du 11e Festival international de cinéma et d’art de Percé sera dévoilée le lundi 1er août.