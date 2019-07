Gosselin exige des compensations pour les commerçants de la route de l'Église

Le chef de l'opposition dénonce la façon «sauvage» dont les commerçants de la route de l'Église sont traités et réclame des compensations à la Ville de Québec.

Aujourd'hui et la semaine dernière, Le Journal rapportait le cri d'alarme des commerçants auxquels nuisent les travaux entrepris sur la route de l'Église.

Le Shack Resto Bar a même dû lancer l'éponge et fermer boutique.

Jean-François Gosselin affirme que la Ville doit aider les marchands touchés, que ce soit par des compensations financières ou des baisses de taxes temporaires.

Selon lui, cela devrait s'inscrire dans un programme normé qui s'appliquerait aux chantiers majeurs.

«On entend leur cri du cœur. Ils ont raison de dire tout haut ce qu'ils vivent.»

Il trace un parallèle avec les réaménagements majeurs qu'impliquera la construction d'un réseau de transport structurant. «On nous parle d'un réseau de tramway de 23 km de long. Qu'est-ce que ça va être quand on sera en mode projet? Est-ce qu'on va traiter sauvagement les commerçants de la même façon qu'on traite les commerçants ici?»

Le conseiller Jean Rousseau, de Démocratie Québec, abonde dans le même sens. «Une telle attitude ne présage rien de bon pour les commerçants qui seront affectés par les aménagements du projet de tramway. Ce laisser-faire de l'administration en place est caractéristique de son désintérêt pour les commerces de proximité», a-t-il exprimé sur sa page Facebook.

M. Gosselin estime pour sa part qu'il est normal, dans une ville, que des travaux majeurs soient entamés. Mais il croit que la Ville aurait dû «travailler en amont» et «être à l'écoute des commerçants».

Le chef de l'opposition trouve inconcevable que les élus ne prennent pas la parole dans ce dossier.

Il interpelle directement le maire, Régis Labeaume. «Il est imputable des décisions de son administration. C'est à lui à s'assurer que nos commerçants puissent passer au travers. [...] Il manque de volonté politique.»

Ni Jérémie Ernould, responsable des travaux publics, ni Rémy Normand, président de l’arrondissement et vice-président du comité exécutif, ni aucun membre de l’équipe du maire n’était disponible pour répondre aux questions du Journal, aujourd'hui, puisque les élus sont tous en vacances. La réponse de la Ville, donnée la veille, s’applique jusqu’au retour des élus, a indiqué le porte-parole de la municipalité David O’Brien.

La Ville avait fait savoir qu’aucun dédommagement n’était prévu pour les commerçants qui subissent des pertes sur l’artère.

«Les commerçants, eux, ne sont pas en vacances. Ils s'occupent de leur commerce et de leurs employés. Ils veulent passer au travers, et c'est la moindre des choses que les élus se déplacent et démontrent de la volonté politique», a rétorqué Jean-François Gosselin.