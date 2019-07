Impact: la machine est déréglée

L’Impact en est à quatre défaites de suite en MLS et cinq matchs sans victoire au total en incluant le match aller du quart de finale du Championnat canadien. Il n’y a pas péril en la demeure, mais la machine est déréglée.

« Nous ne jouons pas de la façon dont nous devrions, nous ne respectons pas les principes qui ont été établis, et notre bloc est plus écarté », a reconnu Shamit Shome.

« Notre principal atout est d’être capables d’obtenir des jeux blancs, et nous ne le faisons plus », a ajouté le jeune milieu de terrain.

Saphir Taïder croit quand même que la situation paraît pire qu’elle ne l’est réellement.

« Ce sont seulement les deux derniers matchs où ça n’a pas fonctionné sur la majeure partie du match. Contre Atlanta, c’est un but en fin de match et contre le

Minnesota, je ne sais pas comment on perd. »

Rythme brisé

Quand on y regarde attentivement, on se rend compte que c’est depuis le retour de la pause de la Gold Cup que la chaîne a vraiment débarqué pour le Bleu-blanc-noir.

Lors des cinq matchs précédant la pause, l’équipe avait compilé une fiche correcte de 2-2-1, dont un dossier de 2-1-1 au Stade Saputo. L’Impact a remporté son premier match au retour de la pause et a perdu les quatre suivants, dont deux à domicile.

« Les choses allaient bien en première moitié de saison, et peut-être qu’on est devenus un peu complaisants et on a ensuite perdu notre rythme avec la pause de trois semaines », a concédé Shome.

« Nous ne jouons pas avec la même confiance que nous affichions auparavant. Il faut qu’on se serre les coudes, car si on essaie de tout faire individuellement, ça ne fonctionnera pas », a-t-il ajouté.

Taïder a renchéri en disant qu’il fallait arrêter de tenter de jouer aux héros.

« En certains moments, surtout quand on est en difficulté, on essaie de faire la différence tout seul ou de ne pas respecter certaines consignes, ce qui peut être en notre défaveur. »

Pas de problème

On pourrait penser que les relations sont plus tendues dans le vestiaire et on pourrait aussi se demander si Rémi Garde a encore la confiance de ses hommes. Saphir Taïder et Shamit Shome ont été clairs.

« C’est normal que vous me posiez la question, mais je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de brisé dans le groupe », a assuré le premier.

« Le message de l’entraîneur passe encore, je ne crois pas que le problème soit là », a ajouté le second.

Garde a tout de même souligné qu’il y avait peut-être des distractions autour de l’équipe. « Il y a des problèmes qui sont parfois individuels et qui ne doivent pas rejaillir sur tout le groupe. »

Des problèmes contractuels ? lui a-t-on demandé. « Oui, par exemple. Peut-être. »

Plus serein

L’entraîneur-chef était de bien meilleure humeur et a semblé bien plus serein qu’au terme de la défaite de 2 à 1 contre le Crew, samedi soir.

« Il faut rebondir, il ne faut pas se poser de questions et avancer. Mon rôle est d’essayer de trouver les mots et corriger ce qui pose problème en ce moment et de mettre en valeur ce qui se passe. »

Il a aussi été question de l’usure provoquée par le système très défensif et serré préconisé par Garde.

« C’est frustrant de jouer aussi serré, a reconnu Shome, mais en même temps, les fois où nous avons obtenu des résultats, c’est quand on jouait de cette façon.

« Ce n’est peut-être pas le soccer le plus amusant ni le meilleur, mais quand on le fait bien, ça fonctionne. »

Un match à gagner

Mine de rien, l’Impact reçoit le York 9 FC au Stade Saputo mercredi soir lors du match retour de quart de finale du Championnat canadien de soccer.

Lors du premier volet du duel, les deux équipes ont fait match nul 2 à 2 en banlieue de Toronto, il y a deux semaines.

Dans un match de piètre qualité, York a failli causer la surprise, prenant une avance de 2-1 à deux minutes de la fin du match. Saphir Taïder a toutefois marqué dans les arrêts de jeu (90 + 2) pour arracher le verdict nul.

Ces deux buts marqués sur le terrain de York sont précieux pour l’Impact, qui n’aura qu’à soigner sa défensive mercredi soir.

Mais soyons honnêtes, le Bleu-blanc-noir a perdu ses quatre derniers matchs en MLS et en est à cinq rencontres sans victoire. Il faut donc qu’il remporte une victoire convaincante dans un match qu’il n’a pas le droit d’échapper.

Confiance

C’est justement ce que nous a dit Shamit Shome, qui s’exprime de plus en plus avec l’aplomb d’un vétéran.

« Une victoire contre York nous permettrait de retrouver notre confiance, parce que c’est ce dont on a besoin en ce moment. Une victoire en match de coup nous permettrait de retrouver la confiance pour la MLS. »

Comme ce match est la tranche de fromage dans un sandwich de trois parties en huit jours, Rémi Garde fera une rotation dans son effectif.

Dans les buts, on ne sait pas si Clément Diopp ou James Pantemis obtiendra le départ.

En défense droite, Garde a l’option d’utiliser Zachary Brault-Guillard, un Canadien, au lieu de Bacary Sagna qui sera suspendu samedi en raison de son carton rouge à Columbus.

En milieu de terrain, on n’a pas encore trouvé la bonne formule pour remplacer Samuel Piette. On se dit toutefois que Clément Bayiha devrait y être à cause de sa qualité de jeu de balle au pied. Sur le plan de l’attaque, Anthony Jackson-Hamel devrait profiter d’une autre chance.

Même si le premier match n’a pas été bien impressionnant de part et d’autre, on doit louanger le York 9 FC pour l’ardeur et l’intensité déployées.

On peut parler entre autres des joueurs offensifs Kyle Porter et Ryan Telfer, mais aussi de Joseph Di Chiara, une véritable peste dont le nom sera sans doute encerclé sur le tableau de l’Impact ce soir.

« C’est une équipe très structurée qui compte sur une bonne ligne défensive. Ils sont bons dans le jeu aérien et ont de bons athlètes, a noté Shamit Shome. Ryan Telfer est menaçant en attaque, mais nous savons que nous pouvons le contenir.

« Dans le premier match, ils nous ont été supérieurs dans la volonté et dans l’ardeur au travail. Je crois que ce sera différent à la maison, sur un terrain qui sera aussi plus approprié. »