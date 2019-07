L’art d’accepter une main d’encouragement

La lettre de « Père encouragé » qui remettait en question l’idée de transmettre un montant égal d’héritage à tous ses enfants, même ceux qui ne lui rendaient plus visite, m’a permis de réveiller mon mari à notre réalité familiale. Deux de nos enfants ne nous donnent jamais de nouvelles, et mon mari s’entêtait à vouloir les gratifier quand même de leur part d’héritage.

Il vient donc de comprendre qu’il peut faire autrement et il y consent, mais avec une nuance par rapport à ce monsieur qui taira la chose à ses enfants. De notre côté, nous avons pris la décision de les en avertir. Nous récompenserons ceux qui nous visitent et s’occupent de nous, et nous oublierons les autres. Fini le sauvetage des enfants, on passe à la reconnaissance des parents et à la justice.

Anonyme

Peut-être provoquerez-vous un élan d’intérêt subit de la part des deux enfants écartés du testament en mettant cartes sur table. Y avez-vous pensé ?