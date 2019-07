Le ciel m’est tombé sur la tête

En couple depuis 20 ans, mère de deux enfants que j’adore et gérante dans un commerce qui marche, je me croyais à l’abri du malheur jusqu’à la semaine dernière. À quelques semaines de célébrer notre quinzième anniversaire de mariage, mon mari m’a annoncé qu’il me quittait pour une autre. Une femme de mon âge rencontrée au travail.

Je pleure depuis ce soir fatidique et je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour en arriver là puisqu’il n’a rien à me reprocher. Il dit simplement que son amour pour moi s’est éteint au fil des ans et que le choc amoureux lui est revenu avec cette femme. Ils se voient depuis six mois en cachette et attendaient d’être certains l’un de l’autre avant de faire le grand saut.

Moi qui pensais avoir frappé le jackpot quand j’ai rencontré cet homme. Il représentait tout ce que je désirais dans la vie. Le calme, la force tranquille, l’honnêteté et la franchise. D’un coup, il a perdu toutes ses qualités à mes yeux. Je le vois maintenant sous son vrai jour. Celui d’un homme fourbe, menteur et malhonnête, même s’il affirme le contraire.

Il se prépare à quitter la maison dans quelques jours et je ne me résigne pas à le voir partir avec une autre. J’ai tout essayé pour le retenir, mais je sais que c’est peine perdue puisqu’il doit emménager avec elle au début d’août. Nous devons parler aux enfants en fin de semaine, car il tient à ce qu’on fasse ça ensemble, alors que j’aurais envie de le laisser se débrouiller seul pour leur expliquer sa décision et qu’ils voient la malhonnêteté de leur père. Qu’est-ce que j’ai pu faire pour en arriver là ?

Anonyme désespérée

Vous êtes en pleine crise et vous espérez trouver une raison logique à quelque chose qui relève de l’émotion et qui ne s’explique pas grâce à la logique. Il est important que vous alliez chercher de l’aide psychologique pour reprendre vos esprits afin de minimiser le choc pour vous et vos enfants. Il faut que vous fassiez front commun avec votre mari pour leur annoncer la nouvelle. Ce serait triste, alors qu’ils ont à gérer leur propre trouble, d’avoir à supporter une mère en colère contre leur père. Car ces enfants resteront à jamais vos enfants à tous les deux.

Il faut au plus vite reprendre vos esprits pour procéder le plus sainement possible à toutes les étapes que vous et votre famille aurez à traverser. Vous devez impérativement maintenir le contact le plus sain possible avec le père de vos enfants pour tracer avec lui un plan pour leur avenir immédiat et plus lointain. Et surtout, arrêtez de chercher vos torts puisqu’il n’y en a pas, pour mettre toutes vos énergies à prendre les meilleures décisions possible pour le bien de chacun d’entre vous, en particulier pour vos enfants.