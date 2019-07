Les «openers» font leur entrée dans la Can-Am

Les «openers» (dit «ouvreurs» en français), ces lanceurs envoyés au monticule en début de rencontre pour affronter la «viande» de l’équipe adverse et ainsi sauver une ou deux manches au partant, deviennent de plus en plus populaires. D’ailleurs, les Capitales de Québec en ont déjà fait l’expérience cette année.

Même si cette stratégie a été utilisée à quelques reprises dans le passé, ce sont les Rays de Tampa Bay, dans la MLB, qui ont mis un nom sur la position et qui ont démocratisé cette tactique durant la saison 2017. La tactique a semblé avoir un certain succès puisque la moyenne de points mérités de la formation floridienne était de 3,97 lors de cette campagne, ce qui la plaçait au huitième rang de la ligue. L’année suivante, elle baissait à 3,74.

Dilemme

La dualité du rôle de joueur-entraineur de Karl Gélinas au sein des Capitales de Québec le pousse à avoir un avis mitigé sur le sujet. S’il est conscient qu’une telle astuce peut être bénéfique et changer la donne d’un match, sa vision de la chose, s’il se met dans son rôle d’artilleur, est un peu différente.

«Le coach en moi aime l’idée, mais je n’aimerais pas qu’on utilise un «opener» lors des matchs où je suis le lanceur, a lancé Gélinas, un sourire en coin. Je peux comprendre que certains partants n’aiment pas ça, car ça change toute une routine.»

Selon lui, ce genre de stratégie s’appliquerait plus à certains lanceurs qui ont déjà occupé le poste des releveurs et qui, par conséquent, seraient moins troublés dans leur préparation.

Première tentative ratée

Lors du match du 18 juillet dernier, contre les Aigles de Trois-Rivières, les Capitales avaient envoyé Jack Charleston pour ouvrir le match, le temps de deux manches. Il a cependant accordé deux points sur cinq coups sûrs. Utilisé comme partant, Dany Paradis-Giroux, qui devait s’installer au monticule pour quatre ou cinq manches, a finalement laissé son poste après trois présences sur la butte. Il avait concédé cinq points et laissé six frappeurs claquer une balle en lieu sûr.

Malgré tout, Karl Gélinas a assuré que l’équipe retentera l’expérience éventuellement, quand l’occasion se présentera, c’est-à-dire durant des matchs avec des partants moins expérimentés.