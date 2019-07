L’été en robes: 7 modèles passe partout

Objet féminin par excellence, la robe est sans aucun doute la pièce la plus ­polyvalente votre de garde-robe. Affichant votre style en une seule pièce, la robe devient caméléon selon les accessoires qui l’accompagnent.

Passez du jour au soir

Que ce soit du bureau au 5 à 7 ou de la plage au cocktail, il est facile de le faire avec la même robe juste en changeant quelques accessoires. On change les gougounes pour des sandales à talons et on ajoute un beau bijou ou un sac à main et le tour est joué ! ­Mettre une touche de style par exemple avec des ­­accessoires de couleurs vives sur des robes aux couleurs neutres.

En temps de canicule

On choisit des coupes fluides et des matières légères ou qui laissent passer la transpiration. Les matières naturelles, comme les mélanges de lin et coton, sont appréciées depuis ­toujours pour leur confort même si elles se froissent facilement. Le crêpe est aussi recherché pour son poids plume qui permet les volants et les plissages qui donnent du style. On retrouve de plus en plus de robes confectionnées avec des tissus techniques très performants dans les magasins de sports, ce qui s’avère pratique pour le voyage.

Photo Chantal Poirier

Robe multifonction grâce à ses tissus techniques extensibles à séchage rapide. Parfait pour les temps chauds ou en voyage. Robe Contenta ARC’TERYX 90 $, en vente aussi chez Sortie.

Sac rond 60 $ WINNERS

Photo Chantal Poirier

Robe mélange de lin et coton 30 $, verres fumés 15 $, WINNERS. Mules en suédine orange 60 $ MARSHALLS

Photo Chantal Poirier

De la collection Georges, robe imprimée de papillons 12 $, sandales brillantes 10 $ ensemble de barrettes 8 $ WALMART

Photo Chantal Poirier

À gauche : Robe cache-cœur imprimée de jolies roses 168 $, boucles d’oreilles 18 $ LAURA

À droite : Robe de style intemporel en crêpe de Chine, un tissu léger et confortable 120 $, sac rond en paille 65 $, sandales 90 $, boucles d’oreilles 15 $ LE CHÂTEAU

Photo Chantal Poirier

Robe à encolure à licou en crêpe satiné avec ceinturon amovible 80 $, boucles d’oreilles 15 $, bracelets 30 $ chacun chez RW & CO

Photo Chantal Poirier

Robe portefeuille fluide à imprimé de fleurs rouges 37 $ offerte en deux couleurs AUBAINERIE

On en parle

Le soutien-gorge de l’été !

Photo courtoisie

Ce nouveau soutien-gorge à bretelles ­amovibles et ajustables en cinq façons est donc parfait pour tous les types de robes. Conçu de mousse à mémoire de formes avec des ­bonnets alvéolés, il est léger et tient bien en place grâce à des bandes de silicones sur le contour des bonnets et du torse. 49,95 $ en plusieurs couleurs chez La Vie en Rose.

Nouveauté

Voyage olfactif

Photo courtoisie

Inspirée de son enfance à Kamouraska, la parfumeuse québécoise Isabelle Michaud a concocté une nouvelle fragrance, La Route du Quai, par Monsillage, qui met en relief des effluves évoquant l’air salin du large, le bois de grève, le foin d’odeur et la rose sauvage. 30 $ pour 7,5 ml et 120 $ pour 50 ml