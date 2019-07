Un nouveau sénateur pour le Québec est nommé

OTTAWA – Un expert-comptable montréalais est nommé sénateur indépendant pour le Québec, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau mardi.

Tony Loffreda, vice-président du Conseil, Gestion du patrimoine de la Banque Royale du Canada, comblera ainsi un poste vacant au Sénat.

«M. Loffreda a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration et comités, et son engagement envers sa communauté et sa province fera de lui un excellent représentant des Québécois. Je suis impatient de travailler avec lui et je suis convaincu qu’il servira bien les Canadiens», a déclaré M. Trudeau par communiqué.

Cet expert-comptable originaire du quartier Ahuntsic siège notamment au conseil d’administration de l’Université Concordia et à celui de l’organisation Montréal international.

Il est aussi membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce italienne au Canada et a fait partie du comité exécutif de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Avec cette nomination, le Sénat a désormais un effectif complet de 105 sénateurs.