Une femme de Québec portée disparue

Une femme de 34 ans est recherchée par la police de Québec, elle qui est portée disparue depuis plus d’une semaine.

Nathalie Laroche, originaire de Québec, n’a pas été vue depuis le 14 juillet dans le secteur de d’Estimauville.

Le corps policier mentionne qu’elle a « l’habitude de se réfugier dans des boisés et de se fabriquer des abris de fortune » lorsqu’elle quitte sa résidence. On ajoute craindre pour sa santé et sa sécurité si elle n’a pas accès à ses médicaments.

Nathalie Laroche mesure 5 pieds 8 et pèse 120 lb. Elle a les yeux brun-vert et des cheveux longs blonds et roux. Elle porterait souvent des chapeaux excentriques et colorés, en plus d’un maquillage de « diverses couleurs aux sourcils et au nez ».

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Le dossier en référence est le QUE-190722-00239.