[VIDÉO] Voyez les coulisses du spectacle de Def Leppard au Centre Vidéotron

Une semaine après son passage à Québec, Def Leppard a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo présentant les coulisses de son spectacle au Centre Vidéotron.

On y voit notamment l’arrivée du groupe rock anglais, un aperçu du test de son des artistes, un coup d’œil à leur loge et même à leurs choix de bas et souliers pour la soirée!

La vidéo de près de 4 minutes présente ensuite des extraits du spectacle présenté devant 12 000 spectateurs le 15 juillet dernier, puis des commentaires à chaud des membres du groupe après la prestation.

«Lundi soir, à Québec, les spectateurs étaient incroyables. Je ne peux pas croire que ce n’était qu’un lundi soir, on se sentait comme lors d’un spectacle de fin de semaine», a lancé le guitariste Rick Savage.

«Tu aurais cru que c’était un vendredi soir. C’était dingue», a renchéri le chanteur et leader de la formation, Joe Elliott.

Le batteur Rick Allen témoigne également avoir passé une très belle soirée à Québec, où la connexion avec le public était forte, soutient-il.

«La foule était vraiment dedans. Il y a des gens là-dedans qui pleuraient à la fin. Des gens avec des larmes qui roulaient sur leurs joues.»

Québec était le troisième arrêt de Def Leppard d’une série de 11 spectacles au Canada.