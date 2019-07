DROLET, Nathalie



À l'Hôpital St-Sacrement (Soins palliatifs), le 12 juillet 2019, à l'âge de 53 ans et 8 mois, est décédée madame Nathalie Drolet, épouse de monsieur Donald Richard, fille de dame Pierrette Houde et de monsieur Yvan Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 14 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille. Outre son époux Donald Richard. elle laisse dans le deuil son fils Anthony (Éloïse Hamel-Bourgeois) et sa fille Catherine (Sébastien Giroux); ses parents: Pierrette Houde et Yvan Drolet; ses frères: Richard (Johanne Sylvain, considérée comme sa sœur qu'elle n'a jamais eue) et Guy (Marie Roberge); sa belle-mère Yolande Lépine-Richard (feu Léon Richard); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Richard: Daniel (Céline Bernier), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et ami(e)s; tout particulièrement: Sylvie, Lucie, Anne, Lynda, sa cousine et amie Francine ainsi que ses nombreux collègues de travail dont Annie et Josée. La famille tient à remercier le Dr Julie Lemieux, son infirmière pivot Véronique Gagnon, le Dr Louis Roy, ainsi que tout le personnel soignant du 6e étage en oncologie de l'hôpital l'Enfant-Jésus. Sans oublier le Dr Bernard et son externe ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.