JANELLE, Pierre



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juillet 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Pierre Janelle, conjoint de madame Nancy Létourneau, fils de feu monsieur René Janelle et de feu madame Réjeanne St-Maurice. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléances, à partir de 13 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duPierre laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Frédérick (Kayssie Claveau-Paquin) et Mélissa. Il était le frère et le beau-frère de feu Denys (Raymonde Gariépy), feu Richard, Claude (Marlène Gariépy), Robert (feu France Lévesque), Louise (Gratien Parent), feu Normand; feu Jenny Létourneau (Camil Tessier), Nathalie Létourneau ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 8e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca