GALE, Rachel Cauchon



A la Résidence Aviva, le 11 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rachel Cauchon, épouse de feu monsieur Henry Gale, fille de feu madame Marie-Ange Philippon et de feu monsieur Eudore Cauchon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h45h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Shirley, Maureen (Bernard Fortin), Gorden; ses petits-enfants: Steven, Catherine, Isabelle (Antoine), Elloïse; ses arrière-petits- enfants: Benjamin et Daphnée; sa belle-sœur Suzan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Aviva pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.