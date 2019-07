ROUSSEAU, Émilien



Au CHSLD Pavillon-Bellevue à Lévis, le 16 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Émilien Rousseau. Il était le fils de feu Philippe Rousseau et de feu Anna Lambert. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacqueline (Christian Lévesque), feu Michel, Ghislain (Louise Rousseau), Linda, Daniel, Nathalie, Sylvie (Serge Andrews); ses petits-enfants: Marie-Ève, Catherine, Amélie et Marc-André, Cédric, Coralie et Guillaume, Camille; ses arrière-petits-enfants: Samuel et Antoine, Rébecca, Thomas et Elie; Malorie et Thomas; ses sœurs: feu Lucile (feu Raymond Boucher), Régina (feu Welly Houde) et Bernadette (feu Guy Paquet); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dre Isabelle Thivierge de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au personnel du CHSLD Pavillon-Bellevue et au personnel du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. Le service religieux sera célébré le vendredi 26 juillet 2019 à 15h en l'église St-Antoine-de-Tilly où la famille vous accueillera à compter de 14h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur (pour le Pavillon Bellevue de Lévis). Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire