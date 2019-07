MORASSE, Clément



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 17 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Clément Morasse, époux de dame Réjeanne Drolet, fils de feu monsieur Joseph R. Morasse et de feu dame Léontine Gilbert. Il demeurait à Saint- Léonard-de-Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 25 juillet de 19 h à 21 h et lede 9 h à 10 h 30,La mise en terre suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Réjeanne, monsieur Morasse laisse dans le deuil ses enfants: Conrad (Nathalie Lévesque), Dany (Monique Plamondon), Benoit (Sandra Readman) et Myrianne (Marco Morasse); ses petits-enfants: Marylou, Joannie, William, Alyson, Marika, Jérémie, Jacob et Èva; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (Denise Plamondon), Yvon (Sylvie Vézina), Jacquelin (feu Solange Bourré), Jacqueline (Yvon Frenette), Armand (Lorraine Drolet), Suzanne (Marc-André Morasse), Lucie (Robert Bilodeau), feu Paulin (Maryse Chevalier), Gracia (feu Jules Berrouard), Camille (Gisèle Genois) et Germain (Sylvie Voyer); sa belle-mère Adrienne Voyer (feu Maurice Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Marc-André (Louise Cayer), Florent (Lise Dion), Yvan (Danielle Drolet), Germain (Marlène Julien), Marielle (Jacques-René Trudel), Céline (Pierre Bureau) et Louise (Serge Latulippe); ses filleules: Francine Morasse et Sophie Trudel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.