LAMARRE, Denis

À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, en douceur, entouré des siens, est décédé monsieur Denis Lamarre, époux de dame Diane Coulombe. Né à Montréal, le 19 novembre 1951, il était le fils de dame Pauline Blouin et de feu monsieur Florent Lamarre. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 25 juillet 2019 de 19 h à 22 h de même queà compter de 9 h.Outre son épouse Diane et sa mère Pauline, monsieur Lamarre laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Sabrina Therrien), Pierre-Louis (David Lachance); ses petits-enfants: Chloé et Olivier; ses frères: Raymond (Thérèse Ouellet), Jacques (Lucie Fortin); sa sœur Margot; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Marie et feu Kristian. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus, particulièrement la docteure Caroline Lavoie pour ces années de soins attentionnés ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. de Québec, pavillon Hôtel-Dieu, (département d'oncologie), Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de