DUGAL, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 juillet 2019, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roland Dugal, époux de feu madame Thérèse Lachance, fils de feu madame Blanche Gravel et de feu monsieur Almanzor Dugal. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 26 juillet 2019, de 9h30 à 12h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Martine Tremblay), Serge (Line Jolin), Jeannine, Nicole (Michel Levesque), Carole (Carl Bilodeau); ses petits-enfants: feu Nathalie, Mélanie, Marie-Ève, Marie-Josée, Yann, Liam et Stéphanie; ses arrière- petits-enfants: Keven, Charles-Alex, Mary-Moon, Aïden, James, Krystal; ses sœurs Gisèle (feu Roger Martel), feu Yvette (feu Noël Robitaille), Gilberte (feu Julien Lemadec), ses belles-sœurs: Monique (feu Gaston Côté), Rita (feu Armand Lehoux), feu Bernadette (feu Réal Deslauriers), feu Cécile (feu Jean-Marie Jacques), ses beaux-frères: feu Paul (Denise Tanguay), Louis (Lorraine Tanguay), Jean-Laval (Dorothée Faucher), Marc (Michelle Amiot), Pascal (Ginette Bégin), Laurent (Linette Lessard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe de soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site web : www.michel-sarrazin.ca et à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.