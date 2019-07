KELLY, Maurice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le vendredi 12 juillet 2019, à l'âge de 87 ans et 5 mois est décédé monsieur Maurice Kelly, fils de feu John Kelly et de feu Léda Rousseau. Il demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 26 juillet 2019 à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial.Il était le frère de : feu Alexandre, Thérèse (feu Robert Boutin) et feu Madeleine. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, cousins, cousines et ami(e)s. La famille Kelly tient à remercier personnellement le personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et leurs bons soins prodigués lors de son séjour. Votre présence ainsi que toutes marques de sympathie manifestées de quelque façon que ce soit furent très appréciées. Merci à chacun et chacune de vous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Malachie). La direction des funérailles a été confiée à la