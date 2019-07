DE BLOIS, Abbé Eudore



À Québec, le 7 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé l'abbé Eudore De Blois. Né le 6 juillet 1935 à Notre-Dame de-Jacques-Cartier (Québec), il était le fils de feu madame Marie-Laure Leclerc et de feu monsieur Égide de Blois.L'abbé Eudore fait ses études classiques au Petit-Séminaire de Québec de 1946 à 1954. Il fréquente ensuite le Grand-Séminaire de Québec de 1954 à 1958. Ordonné prêtre le 31 mai 1958 à Ste-Anne-de-Beaupré, il est nommé vicaire à la paroisse de Saint-Roch (1958-1959). Puis il enseigne le français, le latin et la religion au Petit Séminaire de Québec de 1959 à 1961. En 1961, il est vicaire à Saint-Cajetan d'Armagh. En 1965, il est vicaire à Saint-Pie X; en 1966 à Saint François de Beauceville; en 1967, à Notre-Dame de L'Ancienne-Lorette. En 1976, il part en mission comme membre de l'équipe sacerdotale des prêtres du diocèse de Québec au Paraguay jusqu'en 1988. De 1984 à 1987, il est curé de la paroisse Santa Maria au Paraguay. De là, il entreprend une année sabbatique pour des études à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. À son retour, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée. De 1993 à 2001, il est aumônier des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Saint-Damien. En 2001, il est vicaire à St-David et à Pintendre de Lévis. Il prend sa retraite en 2002 et s'installe au Centre Cardinal-Vachon en 2004. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Claire (feu Jean Bédard), Robert (Henrine Pelletier), feu Charles (Marie Bernier) et feu Marthe (Jean-Claude Asselin); ses neveux et nièces : Paule, France et Bernard De Blois, Michèle et Christiane Asselin, Marie-Claude et Jean-François Bédard. Il laisse également dans le deuil de nombreux parents, ami(e)s, confrères et consoeurs. La famille tient à remercier le personnel du Centre Cardinal-Vachon pour ses bons soins au cours des dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, le vendredi 26 juillet 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h, au :L'inhumation aura lieu le même jour au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.