MORIN, Benoit



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Benoit Morin, époux de feu madame Liliane Dubé. Il était le fils de feu monsieur Édouard Morin et de feu madame Marie-Ange Bélanger. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Nancy (Mario Trahan), Jean-Pierre (Annie Vézina), Sylvain (Linda Guillemette); ses petits- enfants: Jasmynn Trahan (Karine Joncas), Édouard Trahan, Gabriel Trahan, Audrey Morin (Alex Michaud), Louis Morin (Marie-Pier Lecompte), Jonathan Morin, Mathieu Morin (Florence Couillard) et son arrière-petit-fils: Logan Michaud. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction a été confiée à la