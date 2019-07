«C’est comme un rêve de p’tit gars» - Vincent Ruel

Dans la foulée des départs de plusieurs joueurs pour les Jeux panaméricains, des blessures et des suspensions, le jeune artilleur Vincent Ruel a rejoint la formation des Capitales de Québec. Une occasion qu’il se devait de saisir.

Évoluant actuellement comme partant dans le junior élite (LBJEQ) pour les Diamants de Québec, Ruel présente une excellente fiche de huit victoires et une défaite. Il affiche également une moyenne de points mérités de 1,89 en 63 manches, le plaçant ainsi au deuxième rang du circuit à ce chapitre.

À la veille de ses 22 ans, le lanceur n’a pas fait de croix sur une future carrière dans le baseball professionnel, même si le téléphone n’a pas sonné souvent ces derniers temps.

«C’est sûr que je ne vise pas nécessairement le plus haut niveau, je ne me fais pas de fausses idées, mais je n’ai pas abandonné pour autant. Évidemment, l’appel que j’ai reçu des Capitales m’a rendu très heureux et j’étais très excité», a confié le jeune homme avant la rencontre de mercredi soir.

Un jeune de la région

Comme tous les joueurs de baseball de la grande région de Québec qui s’alignent dans la Can-Am, jouer au Stade Canac a quelque chose de spécial. C’est l’endroit où, petits, ils ont pris goût à ce sport en voyant les performances des Eddie Lantigua, des Goefrey Tomlinson ou bien des Sébastien Boucher de ce monde. Ruel ne déroge pas à cette règle.

«C’est comme un rêve de p’tit gars. Quand tu es jeune et que tu vas voir les Capitales, que tu les accompagnes sur le terrain lors d’événements spéciaux et que tu finis par jouer dans leur équipe, c’est impressionnant», a expliqué le Carougeois.

Le lanceur ne devait porter les couleurs de la troupe de Patrick Scalabrini que pour la durée de la série contre Trois-Rivières à domicile, du 23 au 25 juillet. Cependant, il n’est pas impossible qu’il voit son séjour se poursuivre un peu plus longtemps en raison de l’absence de certains joueurs de premier plan sur le monticule.

Ruel a été utilisé comme releveur, mardi, le temps d’une manche. Il est parvenu à passer les gros frappeurs David Glaude et Taylor Brennan dans la mitaine, tout en n’accordant qu’un seul coup sûr.