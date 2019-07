Comment dire non à un amant qui refuse de s’engager?

Je suis en couple depuis un peu plus de 20 ans avec un homme que j’ai connu au secondaire. Comme tous les couples, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons encore du plaisir à vivre ensemble même si le désir de vibrer ensemble sous les couvertures nous a quittés depuis un moment. Le quotidien avec nos deux enfants et un travail prenant, de part et d’autre, a fait de nous des partenaires bien plus que des amoureux qui ont besoin du corps de l’autre pour survivre.

Personnellement, je n’en suis pas malheureuse puisque je croyais que le sexe ne m’intéressait plus tellement ma vie de couple était devenue plate sur ce plan. Quant à mon conjoint, il ne semble pas avoir été affecté par la baisse drastique de libido que nous avons connue puisqu’il ne m’en a jamais parlé.

Il y a deux ans, j’ai fait la connaissance d’un homme qui a ravivé en moi la flamme et en même temps le goût des ébats amoureux. Lui aussi en couple comme moi, on s’est dit tout de suite qu’on ne voulait rien de permanent entre nous, rien d’obligatoire. L’année qui a suivi notre rencontre fut fertile en rendez-vous galants qu’on se planifiait au minimum deux fois par mois et souvent plus.

Mais dès la deuxième année, les choses ont changé. Oh ! il semblait encore très amoureux quand on se voyait, mais il pouvait passer de cinq à six semaines sans me contacter. Ça me mettait tellement en maudit qu’il me néglige comme ça que je me promettais de refuser de le rencontrer quand il rappliquerait. Et je ne l’ai jamais fait. Dès qu’il manifeste l’envie de me voir, je réponds présente.

Voilà qu’on entame notre troisième année de fréquentation et j’aimerais cesser cette relation qui me semble moins plaisante qu’au début et dans laquelle je commence à me sentir utilisée comme un bibelot que monsieur ne fréquente que lorsque le besoin physique s’en fait sentir. Donnez-moi un truc pour le repousser à jamais, car c’est juste ce qu’il mérite pour être ainsi capable de m’oublier pendant d’aussi longues périodes.

Une amoureuse blessée