LAVALLÉE, Michel



Le 15 juillet 2019, à sa résidence privée de Cap-Rouge, est décédé monsieur Michel Lavallée, époux de feu dame Lise Bail Lavallée. Il était le fils de feu Joseph Lavallée et de feu Germaine Galipeault. Il demeurait à Québec.Monsieur Michel Lavallée (VE2MJ) a fait une brillante carrière dans le domaine des communications, tant dans l'entreprise privée que dans la fonction publique, en tant que Directeur de la Publicité et des Expositions au Ministère des Communications. Il laisse dans le deuil sa sœur Lyse Lavallée, son neveu François Dion, sa nièce Nathalie Dion et sa fille Sabie Dion Tremblay, ainsi que les membres de sa famille américaine: sa belle-sœur Gaby Kuljian, sa nièce Suzanne et son époux Don Dutkowsky, leur fille Anna, son neveu Mark Kuljian, son épouse Caroline et leurs deux fils. Il laisse également dans la peine des cousins et cousines. Selon sa volonté, il n'y aura pas de funérailles. L'inhumation se fera dans l'intimité à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Protectrice des Animaux de Québec (SPCAQ), 1130, avenue Galilée, Québec (QC), G1P 4B7, tél. : 418 527-9104.