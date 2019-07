Mon beau-frère Alain, qui cuisine fort bien, est un expert des burgers. Il a sa propre façon de les façonner et de les assaisonner.

D’ailleurs, lorsque je me suis expatriée vers Toronto il y a plusieurs années, il y passait chaque vendredi pour son travail et s’arrêtait chez moi pour me faire un burger formidable. Il y a des attentions qui ne s’oublient pas. Quand je pense aux burgers, je pense donc à Alain.

Le burger fait partie de notre ADN culinaire. C’est le sandwich ulti­me. Sur la couche de viande enfermée entre deux tranches de pain moelleux, toutes les garnitures sont permises. Le burger devient pour certains une œuvre d’art personnelle tant les garnitures diffèrent d’un convive à l’autre.

Cette semaine, pour Alain (et les autres qui l’apprécient), voici deux recettes de burgers avec des saveurs inusitées. Le premier, rempli de porc effiloché, sera sublime servi avec une sauce BBQ parfumée à l’érable : il satisfera tous les affamés. Avec sa mayonnaise épicée, il s’avère un plat estival parfait. Le second burger, quant à lui, est vraiment unique. Les figues hachées mélangées à la viande et aux herbes lui apportent cette touche italienne particulière. Les figues fraîches sont arrivées sur le marché et c’est le moment d’en profiter.

À vos burgers !

Burger au porc effiloché

Que de parfums agréables à chaque bouchée dans ce burger dont la viande peut être préparée à l’avance et réchauffée juste avant de servir.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 15 min

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de jus d’orange

2 c. à s. de moutarde de Dijon

125 ml (½ tasse) de sirop d’érable

1 c. à t. de cumin en poudre

1 c. à t. de poudre d’oignon

1 c. à t. de paprika fumé fort en poudre

450 g (1 lb) de porc effiloché préparé

4 pains burger

4 feuilles de laitue

Mayonnaise à la ciboulette

250 ml (1 tasse) de mayonnaise

3 c. à s. de crème sure

1 petite échalote pelée et finement hachée

2 c. à s. de ciboulette finement hachée

♦ Sauce

2 gousses d’ail pelées et hachées

2 c. à s. de moutarde de Dijon extra-forte

2 c. à s. de cassonade

500 ml (2 tasses) de ketchup

500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

1 c. à t. de sauce Worcestershire

2 branches de thym effeuillées

Méthode

1. Dans un grand poêlon posé sur feu doux, mélanger le jus d’orange, la moutarde, le sirop d’érable, le cumin, la poudre d’oignon et le paprika fumé. Ajouter le porc effiloché. Cuire à feu moyen-doux environ 10 minutes en remuant, pour bien réchauffer la viande. Retirer du feu et réserver.

2. Préparer la mayonnaise à la ciboulette en mélangeant tous les ingrédients dans le bol d’un mélangeur électrique.

3. Préparer la sauce en plaçant tous les ingrédients dans une casserole. Cuire à feu doux 5 minutes, en remuant. Porter à ébullition et retirer du feu.

4. Verser 250 ml (1 tasse) de la sauce préparée sur le porc effiloché et mélanger. Verser le reste de la sauce dans des petits pots.

5. Badigeonner les pains burger de mayonnaise à la ciboulette. Répartir le porc effiloché sur la moitié des pains. Couvrir de laitue et des moitiés de pain restantes. Servir avec les petits pots de sauce.

Burger aux figues

Les figues et le poivre parfument ces burgers qui sont très moelleux. Ne pas trop écraser la viande, car cela la rend plus dure après la cuisson.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Réfrigération : 20 min

Cuisson : 20 min

Repos : 5 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de bœuf haché

225 g (¼ lb) de porc haché

1 gros œuf battu

5 oignons verts finement hachés

1 c. à s. de sauce Worcestershire

1 c. à s. de ketchup

6 figues fraîches, pelées et hachées

1 c. à s. de thym frais haché

½ c. à t. de poivre vert moulu

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de beurre

4 pains burger

4 feuilles de laitue

Sel

Mayonnaise poivrée

4 c. à s. de mayonnaise

4 c. à s. de moutarde de Dijon

2 c. à s. de ciboulette finement hachée

½ c. à t. de poivre noir moulu

Méthode

1. Dans un grand bol, mélanger les viandes hachées. Saler généreusement. Ajouter l’œuf battu, les oignons verts, la sauce Worcestershire, le ketchup, les figues, le thym et le poivre vert moulu. Former 4 galettes de viande sans trop les écraser. Réfrigérer 20 minutes.

2. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive et le beurre. Ajouter les galettes de viande et cuire environ 8 minutes de chaque côté. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes.

3. Préparer la mayonnaise poivrée en mélangeant tous les ingrédients dans un petit bol.

4. Badigeonner la partie basse des pains burger avec la mayonnaise poivrée. Poser une feuille de laitue sur chaque moitié de pain. Déposer une galette de viande sur chaque feuille de laitue. Fermer les burgers et servir immédiatement.