Gabriel Fortier dit avoir beaucoup appris dans la Ligue américaine

Même s’il n’a été rappelé que pour quelques matchs en fin de saison dernière dans la Ligue américaine, l’espoir québécois du Lightning de Tampa Bay Gabriel Fortier dit avoir énormément appris lors de son passage.

Le Montréalais de 19 ans estime que cette expérience avec le Crunch de Syracuse lui servira afin de progresser.

«Ç'a vraiment été bon pour moi de jouer avec Syracuse et de comprendre ce que je devais améliorer dans mon jeu afin de passer au prochain niveau, a affirmé Fortier au site web de la Ligue nationale de hockey, mercredi. Tout le monde dit que le jeu est plus rapide et que les gars sont plus gros. C'est une chose de l'entendre, mais de faire face à ces gars, c'est vraiment une grosse différence. Ça me sera utile de l'avoir vu de mes propres yeux.»

L’ailier gauche choisi au deuxième tour (59e rang) du repêchage de 2018 par le Lightning a connu une excellente saison avec le Drakkar de Baie-Comeau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ce qui lui a valu de disputer quatre rencontres avec le Crunch durant le calendrier et une autre en série, ne récoltant aucun point.

«Il a tenu son bout à Syracuse en fin de saison. En séries, l'équipe était en santé et elle avait d'autres options, mais les entraîneurs étaient très heureux de son rendement», a dit le directeur du développement des joueurs de Tampa Bay Stacy Roest à LNH.com lors du camp de perfectionnement du Lightning en juin dernier.

«Il est un peu plus gros, un peu plus fort, avec une bonne vitesse et de bonnes habiletés, a ajouté Roest. Nous sommes très heureux de voir où il est rendu. Il travaille fort. Chaque fois que nous parlons à un de ses entraîneurs ou un de ses coéquipiers, et qu'on leur demande avec quel joueur ils iraient à la guerre, il est un de ces gars.»

Malgré cette progression, le capitaine du Drakkar devrait passer la prochaine saison avec Baie-Comeau, sa quatrième et dernière dans la LHJMQ.