Guide de l’auto: les électriques entrent dans la danse

Les voitures électriques sont désormais si bien développées qu’elles rivalisent avec les bolides à essence. L’arrivée de modèles ayant une meilleure autonomie et d’autres pouvant carrément tirer des wagons de train change la donne.

« La voiture électrique, c’est loin d’être de la prospective, c’est la voiture du présent », lance le coauteur du Guide de l’auto 2020, Marc Lachapelle.

« Au cours des prochaines années, une pléthore de voitures abordables, de supervoitures exotiques et de véhicules utilitaires sport (VUS) électriques inondera le marché », précisent d’ailleurs les auteurs du Guide dans la plus récente version de l’ouvrage, qui analyse pas moins de 375 modèles de voitures de l’année.

Un bon exemple de cette nouvelle vague de voitures électriques est sans conteste la camionnette R1T de la compagnie Rivian, dont la photo pare la couverture de l’ouvrage, insiste Marc Lachapelle.

Électrique et performant

Selon lui, le fait que la compagnie Ford ait décidé d’investir un demi-milliard $ dans la jeune entreprise fondée en 2009 le prouve bien : il ne s’agit pas d’une mode passagère.

Le géant américain a d’ailleurs fait récemment la démonstration que des modèles de voitures électriques peuvent tirer de lourdes charges. Un prototype électrique du F-150 a tiré 10 wagons de transport à deux étages, soit l’équivalent de plus d’un million de livres.

Les voitures électriques sont aussi mieux adaptées aux besoins quotidiens des consommateurs, mais restent peu pratiques pour ceux qui font de longues distances ou qui sortent des sentiers battus.

Recharger son véhicule peut aussi être un vrai casse-tête dans certains cas, soulignent les auteurs du Guide.

Mais elles sont devenues plus abordables, notamment grâce aux incitatifs mis en place par les gouvernements, précise Marc Lachapelle, qui participe à la rédaction du Guide de l’auto depuis 1982.

La mode des VUS

Une autre tendance qui se dégage cette année est la disparition progressive de la voiture telle qu’on la connaît. La mode des véhicules utilitaires est devenue une norme dans l’industrie : ils représentaient environ 75 % des ventes de voitures au Québec l’an passé, souligne M. Lachapelle.

Cet « exode des automobiles vers les camions légers » s’expliquerait par la préférence des consommateurs pour ces bolides qui offrent plus de polyvalence et de sécurité.

« On pourrait s’en désoler pour des raisons écologiques, parce que ça consomme plus que les voitures, mais au moins, il y a une réelle progression en matière de consommation dans cette catégorie de véhicules », explique M. Lachapelle, ajoutant qu’il s’agit d’un phénomène mondial.

Il faudra visiblement attendre plus longtemps pour pouvoir assister à l’émergence de « véhicules intelligents », indique-t-il.

« Tout le monde, l’industrie comme les journalistes, a fini par réaliser que c’était prématuré comme battage autour de ces modèles », croit l’expert.

La plus chère au monde

Photo courtoisie

À 16,5 M$, avant taxes, « la Voiture noire » de Bugatti est officiellement la voiture neuve la plus chère au monde, soulignent les auteurs du Guide de l’auto 2020. Si par hasard vous disposez de cette somme, il vous sera toutefois impossible de vous la procurer puisqu’elle sera fabriquée en un seul exemplaire, qui est déjà vendu.

La meilleure compacte

Photo courtoisie

C’est la Mazda 3 qui remporte le titre du « meilleur achat » dans la catégorie des voitures compactes. Même si ce modèle est plus cher (de 18 000 $ à 30 400 $) et dispose de moins d’espace que certains modèles concurrents, il se reprend avec des qualités routières plus proches de celles d’une BMW que d’une Civic ou d’une Elantra, soulignent les auteurs du Guide de l’auto 2020.

La meilleure électrique

Photo courtoisie

À 64 696 $ (taxes incluses), même s’il s’agit du modèle testé le plus cher, la Tesla Model 3 a été retenue comme 1er choix dans la catégorie des véhicules électriques de façon presque unanime par l’équipe du Guide de l’auto 2020. « On a l’impression qu’elle arrive d’une autre planète », témoigne le journaliste automobile Marc Lachapelle à propos de la voiture du milliardaire Elon Musk.