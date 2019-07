Inspiré par les plus grands

ROBERVAL | Le nageur Samuel Matte a grandi en admirant les performances des grands noms de la nage en eau libre au Québec. Il écrira à son tour sa propre histoire en participant à sa première et seule traversée du lac Saint-Jean lors de la 65e présentation de la mythique course, samedi.

À 23 ans, cet athlète de Québec a choisi Roberval comme épreuve phare à son calendrier avant d’accrocher définitivement son maillot en compétition. Il entend ensuite se concentrer sur des projets sur le plan professionnel.

Plus jeune, Matte se faisait un devoir de partir de son patelin pour assister à l’arrivée des nageurs au 32 km où il a été témoin de moments magiques dans l’histoire de l’événement, dont les deux triomphes du Québécois Xavier Desharnais.

À moins de trois jours de vivre enfin toute cette frénésie, il éprouvait une tempête d’émotions.

« C’est toujours quelque chose d’émouvant quand tu es dans les estrades et que tu les vois rentrer dans la rade, et qu’il ne leur reste que 500 mètres. Ça prend cinq minutes, mais ouf. C’est quelque chose et ça donne des frissons. Pour moi, c’était impensable de prendre ma retraite sans avoir fait le lac Saint-Jean », a-t-il laissé tomber mercredi en entrevue avec Le Journal.

Bien paraître

Seul nageur canadien en lice chez les hommes avec la retraite de Desharnais, Matte n’entend pas se contenter de jouer les figurants aux côtés d’icônes de la spécialité, incluant le champion de l’édition 2018, l’Italien Edoardo Stochino, et l’Argentin Damian Blaum, qui prendra le départ depuis Péribonka pour la 17e fois.

Sans viser un podium, le membre du Rouge et Or de l’Université Laval espère laisser sa marque de la meilleure façon possible.

Il s’est préparé en participant notamment au 15 km de Saint-Thomas-Didyme et à la tranche robervaloise des Séries mondiales des marathons de 10 km de la FINA, dimanche passé.

« Ce n’est pas de la pression, mais c’est un beau défi. Je veux bien performer. On se sent tous un peu chez soi ici, et ce serait le fun d’obtenir un bon résultat. Mon objectif était de tout mettre en œuvre pour sentir que j’ai tous les outils pour réussir. J’ai réussi à tous les points de vue. Les proches seront stressés, c’est quand même six à sept heures de nage, et on ne connaît pas les conditions du lac Saint-Jean », a reconnu ce diplômé en communication publique.

En vitesse

Ils seront un total de 22 nageurs (13 hommes, 9 femmes) en provenance de neuf pays à s’attaquer au lac Saint-Jean, samedi.

Du côté féminin, les Québécoises Alexann Petiquay, Marie-Laurence Lortie et Dania Bélisle représenteront l’unifolié.

Contrairement aux années passées, le 10 km de la FINA s’est déroulé le week-end précédent, plutôt que le jeudi. Onze de ces participants se farciront d’ailleurs l’épreuve attendue après avoir profité du répit de cinq journées complètes.

Gagnante chez les femmes l’an dernier, l’Italienne Barbara Pozzobon a décidé de faire l’impasse sur le rendez-vous cette année.

Un champion confiant