Le décollage Wagner

Présenté en grande primeur à Québec, avant de faire son entrée au Metropolitan Opera de New York en mars 2020, Le vaisseau fantôme a été une œuvre fondatrice dans la carrière de Richard Wagner.

À l’affiche pour quatre représentations, à partir de dimanche, au Grand Théâtre de Québec, à l’occasion du Festival d’opéra, cette œuvre créée en 1843 est le début de ce que le metteur en scène François Girard appelle la révolution Wagner.

« Wagner a repensé la façon de structurer les opéras et nous sommes dans le début de ça avec Le vaisseau fantôme. Il y a encore un peu de forme traditionnelle avec des duos et des trios, mais il va concevoir avec cet opéra un théâtre où le spectateur est plongé dans le noir et où on ne voit pas les musiciens. C’est une œuvre importante », a lancé le cinéaste, lors d’un entretien.

Le vaisseau fantôme raconte l’histoire de Senta, une jeune femme obsédée par la légende du Hollandais volant. Un marin qu’elle a vu sur une image et qui a été condamné, à la suite d’un blasphème proféré, lors d’une tempête, à errer sur les océans pour l’éternité.

« Elle va développer une telle obsession pour ce portrait qu’il va prendre vie et l’engouffrer dans la mort », a indiqué le metteur en scène qui a grandi à Québec.

L’œuvre, précise François Girard, marque le début d’un cycle de dix opéras qui constitue la grande époque de Wagner.

« Il a 33 ans lorsqu’il compose Le vaisseau fantôme, un opéra court, sans entracte, qui dure deux heures et vingt. Parsifal, sa dernière œuvre, est d’une durée de six heures », a-t-il dit.

« C’est une musique de tempête et de fantômes, qui est moins méditative que les opéras qu’il a composés par la suite. On retrouve son génie musical, mais avec des musiques qui sont très fougueuses. Il y a plus d’action et on reconnaît le tempérament d’un jeune homme », a décrit le cinéaste derrière les films Trente-deux films brefs sur Glenn Gould, Le violon rouge et Hochelaga, terre des âmes.

Puissant

Pour le chef Jacques Lacombe, qui dirigera l’Orchestre symphonique de Québec, Le vaisseau fantôme est une œuvre un peu plus accessible et idéale pour pénétrer dans l’univers de Wagner.

« C’est son œuvre la plus puissante que j’ai dirigée en matière de volume de décibels. Il y a des moments de grande puissance pour décrire les tempêtes en mer. C’est une partition qui est presque cinématographique par moments », a-t-il fait remarquer.

François Girard, qui a signé des mises en scène pour Siegfried et Parsifal, de Wagner, offre une comparaison intéressante pour situer Le vaisseau fantôme à travers les œuvres du compositeur allemand.

« On voit dans le Vaisseau fantôme le lancement de la fusée. Parsifal, c’est la destination finale », a-t-il laissé tomber.

Le défi du metteur en scène, qui adore le côté conte, mythe et légende des opéras de Wagner, était lié au côté fantôme de cette œuvre.

« On est un peu chez les zombies et dans les Pirates des Caraïbes, avec un équipage, un capitaine et un vaisseau fantôme. Il fallait trouver une façon de représenter ça, avec un langage visuel intéressant et sans tomber dans les clichés de zombies que l’on connaît », a-t-il fait savoir.

« C’est assez spectaculaire et l’on découvre encore des choses. C’est extrêmement fascinant sur le plan des éclairages et de la vidéo. C’est beau à voir et à entendre. Il y a aussi un côté excitant de voir cet opéra avant qu’il soit présenté sur une des plus grandes scènes d’opéra au monde. C’est un grand événement », a ajouté le chef Jacques Lacombe.

Le vaisseau fantôme

Cinquième opéra de Richard Wagner créé le 2 janvier 1843 à Dresde, en Allemagne.

La distribution

Gregory Dahl (baryton) – Le Hollandais volant

Andreas Bauer Kanabas (basse) – Daland

Johanni van Oostrum (soprano) – Senta

Éric Laporte (ténor) – Erik

Allyson McHardy (mezzo-soprano) – Mary

Éric Thériault (ténor) – Le timonier de Daland

Orchestre symphonique de Québec

Chœur de l’opéra de Québec

► Version allemande, avec des surtitres français et anglais

► L’opéra sera présenté les 28 et 30 juillet, 1er et 3 août à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec à compter de 20 h