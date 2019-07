Le MTQ interpellé pour la sécurité de la route de Fossambault

Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures et de nombreux citoyens s’inquiètent de la sécurité de l’intersection du rang des Mines et de la route de Fossambault, et demandent au ministère des Transports de remédier à la situation.

Les conducteurs qui tentent de s’engager sur la route de Fossambault à partir du rang des Mines doivent s’armer de patience et de prudence, explique Sylvain Juneau. Le trafic sur la grande route est dense et rapide, et il est difficile de s’insérer de façon sécuritaire dans la circulation.

Les citoyens réclament depuis longtemps un feu de circulation. Mais le MTQ, qui a étudié la question, estime que cela aurait l’effet de créer encore plus de congestion sur la route de Fossambault, à moins d’élargir aussi la route, ce qui coûterait cher.

Solution mitigée

Il a donc proposé une solution qui n’a pas fait l’unanimité et qui consiste en des aménagements de terre-pleins, mais sans feu de circulation. « Ça améliore la sécurité, mais pas la fluidité », croit Sylvain Juneau.

La Ville de Saint-Augustin, par voie de résolution, a demandé mercredi au ministère de refaire ses devoirs et de réétudier la question. La Ville redemande l’installation d’un feu et estime qu’à tout le moins, on devrait réduire la limite de vitesse permise et installer des radars photo sur Fossambault.

Cette route, plaide le maire, répond aux critères qui ont été fixés par le MTQ pour déterminer les endroits où il est possible d’installer ces appareils qui mesurent la vitesse des véhicules et prennent en défaut les contrevenants.