Le procès du grand-père accusé d’inceste terminé

Le grand-père des Laurentides accusé d’inceste sur sa petite-fille et sa fille connaîtra son sort le 4 octobre.

Le procès de l’homme de 54 ans s’est terminé mercredi au palais de justice de Saint-Jérôme. L’accusé n’a pas présenté de défense et n’a pas témoigné.

En raison d’un interdit de publication, il est impossible de dévoiler des détails qui permettraient d’identifier les victimes présumées et de ce fait, l’accusé.

Le grand-père fait face à une kyrielle d’accusations de nature sexuelle qui se seraient déroulées entre 2011 et 2017, notamment inceste, attouchements sur une mineure, agressions sexuelles, incitation à des contacts sexuels et menaces pour en obtenir. Les victimes alléguées sont sa fille et sa petite-fille, qui n’avait que 7 ans lorsque tout aurait commencé.

L’homme est aussi accusé de voies de fait, de voies de fait armées, de menaces de mort et de harcèlement envers sa fille.

Pas crédibles, dit la défense

Après trois jours de procès, les parties en étaient à l’étape des plaidoiries mercredi pour convaincre le juge Éric Côté de la crédibilité des différents témoins, dont les deux victimes alléguées.

L’avocate de la défense, Me Véronique Talbot, a longuement remis en doute la fiabilité de leurs témoignages, soutenant qu’il y avait un « important manque de détails » sur les infractions sexuelles reprochées à son client, ce qui affaiblissait la preuve contre lui.

De son côté, la procureure de la Couronne Andréanne Marion a résumé l’ensemble de la preuve amassée contre le quinquagénaire, lui qui était notamment craint des victimes alléguées, en raison de son caractère colérique

« Il disait que si je l’envoyais en dedans pour ça, il viendrait me chercher pour me tuer [en sortant de prison], qu’il me mettrait un contrat sur la tête », avait raconté la fille de l’accusé dans un récit troublant.

– Avec Christian Plouffe

► Le juge Éric Côté a pris le tout en délibéré et rendra sa décision le 4 octobre.