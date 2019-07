Les Capitales réalisent une remontée spectaculaire en neuvième pour l’emporter

Les Capitales de Québec sont revenus de l’arrière et ont produit quatre points en neuvième manche pour vaincre les Aigles de Trois-Rivières par la marque de 6 à 5, mercredi soir, au Stade Canac.

Après deux manches vierges, les Capitales se sont discrètement ajoutés à la feuille de pointage avec un point dans chacune des deux manches suivantes. T.J. Stanton et ses gros canons ont ensuite ouvert la machine, faisant le tour des sentiers cinq fois sans riposte.

La formation québécoise a surpris tout le monde en enchainant quatre points en fin de neuvième manche, rentrant au vestiaire dans une victoire dramatique digne du match ultime des séries éliminatoires. La séquence de victoires des Capitales se poursuit donc à quatre.

«C’était un très bon match de balle. Les gars ont continué de se battre jusqu’à la fin, puis, avec un peu de magie, on a réussi à faire le travail contre le meilleur "closer" (Garret Mundell) de la ligue en ce moment. C’est beau de voir les joueurs célébrer ensemble et se donner de l’amour», a commenté Scalabrini, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Duel de partants

Libéré depuis une dizaine de jours par les Champions d’Ottawa, la nouvelle acquisition de Scalabrini, Austin Chrismon (2-3), s’est très bien débrouillé. En six manches et un tiers, il a octroyé six coups sûrs et deux buts sur balles, tout en ne concédant qu’un seul point mérité.

«C’est le Chrismon des beaux jours qu’on a vu aujourd’hui. Il était motivé et ça a vraiment paru. Jusqu’à preuve du contraire, il a assez bien fait pour être dans la rotation partante», a indiqué le gérant des Bleu-Blanc-Jaune.

Il faut toutefois saluer l’excellente performance de son homologue du côté des oiseaux. Chris Murphy (4-4) a laissé le monticule à son releveur après six manches et deux tiers. Il a permis à huit frappeurs d’envoyer une balle en lieu sûr, mais il en a retiré tout autant sur des prises et n’a encaissé qu’un seul point mérité.

Les Capitales recevront une dernière fois les Aigles au Stade Canac, jeudi soir, avant de partir pour Rockland en vue d’une série de trois matchs contre les Boulders.

Calepin de notes

Avant la rencontre de mercredi, Scalabrini a signé le voltigeur trifluvien Francis Désilets pour combler des postes dans l’alignement. Désilets a eu sa première expérience dans le baseball professionnel, cette année, dans l’alignement des Aigles de Trois-Rivières. En 30 présences au bâton, il a maintenu une moyenne intéressante de ,333.