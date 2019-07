L’horreur en face

« Monsieur Martineau, personne n’est préparé à voir ce que j’ai vu... J’ai vu des centaines de corps d’enfants empilés les uns sur les autres. Je me souviens encore du son que faisaient ces corps lorsqu’ils glissaient. On aurait dit des poissons morts qui glissent sur l’étal d’un marchand... »

Et que dire des policiers qui doivent regarder pendant des heures et des heures des sites de porno juvénile dans le cadre de leurs enquêtes ?

Intitulé tout simplement Cops: Their Lives in Their Own Words, ce livre passionnant est une suite de témoignages d’une centaine de flics.