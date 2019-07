Un incontournable

Les Fêtes de la Famille de Saint-Émile seront de retour pour une 26e année au parc Réal-Cloutier de Saint-Émile. L’événement de quartier, tant attendu par les résidents de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles et de ceux environnants, se tiendra dès vendredi jusqu’à dimanche (26 au 28 juillet). Au programme des fêtes (entrée gratuite) : animation pour enfants et adolescents, jeux gonflables, minigolf, restauration et spectacles en soirée. Parlant spectacles, Rock Story (Jean Ravel et Élizabeth Diaga) y sera le vendredi ; Super Nova (Alexe Gaudreault, Wilfred LeBouthillier, Jérôme Couture, Ima et Ludovick Bourgeois) le samedi, alors que Jonathan Roy clôtura les fêtes le dimanche. Nouveauté cette année, il est possible de se procurer des billets pour la zone VIP pour les trois soirs. Renseignements : fetesdelafamillesaintemile.com

Et de trois...

Les dépanneurs CHALOU ont ouvert récemment un 3e point de vente dans la région de Québec, cette fois au Grand Marché de Québec. D’une superficie de 700 pieds carrés, Chalou misera sur les produits des microbrasseries de plus en plus populaires au Québec. Sur la photo, Émilie Allison et son conjoint Charles Tremblay, en compagnie des membres de la grande famille Tremblay, incluant Louis Tremblay et leur père Jean-Guy.

APCHQ

L’Omnium de golf-bénéfice de l’APCHQ – région de Québec, tenu le 5 juillet dernier sous la présidence d’honneur de George Blouin, de Synchro Immobilier, a permis de remettre 2500 $ à la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur la photo, de gauche à droite : George Blouin, président d’honneur ; Luc-Antoine Boivin, président de l’APCHQ – région de Québec ; et Martin Roy, représentant de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré.

Une autre soirée réussie

200 amateurs d’art se sont réunis, le 13 juillet dernier, au domaine du Ruisseau Jureux, à Saint-Irénée, à l’occasion de la 2e célébration estivale « Une soirée d’été dans Charlevoix ». L’événement, au profit du Musée de Charlevoix et du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), présenté sous la coprésidence d’honneur de Grant Hamilton et du Dr Félix-André Têtu, a généré près de 80 000 $ au profit des deux institutions muséales. Sur la photo, de gauche à droite : Jean St-Gelais, La Capitale groupe financier inc. ; Lise Dubé, de la Fondation du MNBAQ ; Jean-Luc Murray, du MNBAQ ; Christiane Germain, présidente du CA du MNBAQ ; Marie-Christine Dufour, présidente du CA du Musée de Charlevoix ; Dre Christine Desbiens, Dr Félix-André Têtu, Grant Hamilton, Louise Bédard, Immeubles Charlevoix ; Éric Moore, Scotia Gestion de patrimoine ; et Louis-David Gagné, banquier privé.

Anniversaires

Jean-Claude L’Abbée (photo), président du conseil d’administration de l’Aéroport international Jean-Lesage, éditeur et chef de la direction du Journal de Québec de 1982 à 2006, 69 ans... Jennifer Lopez, chanteuse et actrice américaine, 50 ans... Mikaël Kingsbury, skieur acrobatique québécois, 27 ans... Patrice Bergeron, joueur de centre des Bruins de Boston (LNH), 34 ans... JiCi Lauzon, humoriste, comédien et acteur, 65 ans.

Disparus

Le 24 juillet 2014. Roger Blay (photo), 76 ans, comédien québécois que l’on a pu voir dans les téléséries Duplessis, Riel, L’héritage ainsi qu’au cinéma (Joyeux calvaire)... 2015. Yves Mercure, 60 ans, ancien président de la FTQ-Construction de 2008 à 2011... 2013. Garry Davis, 91 ans, militant pacifiste américain... 2011. David Servan-Schreiber, 50 ans, neuropsychiatre et écrivain français... 2001. Claude Allaire, 48 ans, journaliste sportif au Journal de Québec pendant 23 ans.