Un retour qui en dit long

D’où le retour de son ex-conseiller principal et grand ami, le très controversé Gerald Butts. En février, M. Butts avait quitté le bureau du premier ministre dans la foulée du « scandale » SNC-Lavalin, comme on l’a nommé au Canada anglais. Dans sa tentative de sauver SNC-Lavalin d’un procès criminel, il était soupçonné d’ingérence politique auprès de l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

Or, seul le résultat du scrutin du 21 octobre dira si cette décision de Justin Trudeau, entre autres nombreux facteurs qui entrent en jeu dans une élection, lui aura été payante ou non dans les isoloirs. De toute manière, les campagnes électorales sont d’étranges bibittes de plus en plus imprévisibles.