762 000 $ pour le verdissement d'un parc industriel

La Ville de Lévis a reçu un coup de pouce de 762 000 $ du gouvernement du Québec pour verdir un de ses parcs industriels, un projet qui pourrait faire des petits à la grandeur de la ville et ailleurs.

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, s'était déplacé pour annoncer la nouvelle à Lévis, jeudi. Les sommes, qui serviront à embellir le parc industriel de Bernières, dans l'ouest de la ville, proviennent de la phase 2 du programme Climat municipalités qui finance des projets-pilotes pour lutter contre les changements climatiques.

Photo Stevens LeBlanc

«Le projet de Lévis répond à cette problématique», a indiqué le ministre. Ainsi la Ville installera des aménagements mieux adaptés et plus résilients aux changements climatiques, dit-il, comme des matériaux qui réfléchissent la lumière, des surfaces plus perméables à la pluie et de la végétation, afin «d'augmenter l'attractivité du parc auprès des entreprises tout en améliorant la qualité de vie des travailleurs qui y passent leur journée».

Photo Stevens LeBlanc

Les apprentissages tirés de l’expérience de Lévis pourront bénéficier à d’autres municipalités au cours des prochaines années, a-t-il insisté.

La Ville de Lévis a l'intention de développer un modèle qu'elle pourra appliquer à ses nouvelles rues et aux 14 autres parcs industriels de son territoire.

Photo Stevens LeBlanc

«On va suivre le modèle de près et essayer après de le propulser», a fait savoir le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Après une visite des 750 entreprises des parcs industriels, le maire s'est dit surpris de voir «la préoccupation des industriels pour donner des endroits de qualité de vie pour leur personnel».

Photo Stevens LeBlanc

Sortie d'autoroute demandée

À environ 4 km à l'est, la rue de Bernières sera aussi réaménagée pour en faire un «axe urbain». On va avoir une voie de refuge dans le centre. Parallèlement, le maire a demandé au ministère des Transports d'aménager un nouvel accès à l'autoroute 20 à la sortie du viaduc qui vient d'être ouvert à la circulation. Les automobilistes de Saint-Rédempteur peuvent désormais sortir de leur quartier par une deuxième issue, mais le trafic vers l'autoroute continue de converger vers la même bretelle.

Photo Stevens LeBlanc

Le Ministère est en train d'examiner la situation, a indiqué M. Lehouillier.