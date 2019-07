Alex Tanguay s’ennuyait de la compétition

Même s’il est demeuré dans le milieu du hockey par le biais des communications au terme de sa carrière, il manquait quelque chose au plein épanouissement d’Alex Tanguay : l’ambiance d’un vestiaire. C’est en grande partie ce qui l’a motivé à accepter le poste d’entraîneur adjoint avec le Wild de l’Iowa dans la Ligue américaine de hockey, mardi dernier.

Tanguay rejoindra l’entraîneur-chef Tim Army, qu’il a bien connu quand ce dernier était adjoint avec l’Avalanche du Colorado et Tanguay toujours joueur.

« En tant qu’ancien joueur, la compétition me manque. Je voulais rester connecté et j’avais du temps à consacrer. Mon travail avec NHL Network m’a permis de rester dans le milieu du hockey mais, plus ça avançait, plus j’avais le désir de m’impliquer avec une équipe. Je m’ennuie du vestiaire de hockey et le poste d’entraîneur est ce qui se rapproche le plus de ce que tu peux faire en tant que joueur. »

Nouveau rôle

Même si rien n’est encore coulé dans le béton, Tanguay devrait s’occuper des attaquants avec le club-école du Wild du Minnesota mais également être responsable du désavantage numérique. Un défi intéressant pour celui qui s’est surtout démarqué pour ses prouesses offensives dans la Ligue nationale de hockey.

« C’est quelque chose que j’ai hâte de faire, de penser au positionnement des défenseurs et de l’aspect stratégique. C’est un beau défi pour moi et j’ai du pain sur la planche. »

Mais, outre ses tâches précises, tout sera nouveau pour Tanguay dans ses nouvelles fonctions.

« Ça ne veut pas dire que parce que tu as été un bon joueur, que tu vas devenir un bon entraîneur. Dans les dernières années, j’ai dirigé mes enfants, j’ai travaillé avec la LNH dans les cliniques d’entraîneur et j’ai fait de la recherche dans ce milieu-là. J’ai hâte de voir comment ça va aller car tout est nouveau. »

Nouvelle génération

Tanguay sait aussi pertinemment que les jeunes joueurs d’aujourd’hui ne doivent plus être traités comme ils l’étaient lorsqu’il a fait ses débuts dans le hockey professionnel. Dans sa carrière, il a vécu les deux époques et croit donc savoir comment approcher la nouvelle génération.

« Une chose demeure, dans la Ligue américaine de hockey, les joueurs veulent se rendre à la LNH et y rester. En tant qu’entraîneur, il y a donc un rôle au niveau psychologique à jouer. J’ai vécu dans ce monde-là et je crois être capable d’aider les jeunes. Au bout du compte, le but ultime de tout le monde est de gagner. »