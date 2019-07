Catherine Raîche se joindrait aux Eagles de Philadelphie

La Québécoise Catherine Raîche ferait le saut dans la NFL, ayant été embauchée par les Eagles de Philadelphie à titre de coordonnatrice des opérations football.

Le réseau ESPN a rapporté la nouvelle, jeudi matin, saluant cette intéressante nomination féminine dans le prestigieux circuit de football américain.

Raîche a déjà travaillé pendant deux ans avec l’organisation des Alouettes de Montréal. D’abord coordonnatrice de l’administration football, elle était devenue directrice générale adjointe des Alouettes en janvier 2017. Elle avait remis sa démission en décembre de cette même année.

«J’ai éprouvé beaucoup de fierté à travailler pour les Alouettes et je conserverai d’excellents souvenirs des membres de l’organisation et des joueurs, avait déclaré Raîche, au moment de quitter le club montréalais. Ce n’est jamais facile à prendre comme décision et je me considère privilégiée d’avoir eu l’occasion de faire partie de cette équipe.»

Après son départ des Alouettes, Raîche a travaillé chez les Argonauts de Toronto et, plus récemment, pour la franchise de Tampa Bay devant œuvrer dans la XFL. La Québécoise possède notamment un diplôme en droit de l’Université de Sherbrooke et a été admise au Barreau du Québec en 2012.