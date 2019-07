C’est le résultat qui compte

L’Impact a fait son chemin jusqu’en demi-finale du Championnat canadien en venant à bout du York 9 FC par la marque serrée de 1 à 0 mercredi, et le résultat est tout ce qui compte pour Rémi Garde.

À la surprise générale, le Bleu-blanc-noir ne sera pas opposé aux Whitecaps de Vancouver, mais bien au Cavalry de Calgary, une autre équipe de la Première ligue canadienne qui a surpris les « Caps » 2 à 1 chez eux mercredi soir.

Rémi Garde sait très bien que les affrontements qui auront lieu les 7 et 14 août ne seront pas une partie de plaisir.

« La réflexion, c’est de se dire qu’ils sont dans la même ligue. Il y a un classement et on voit bien que ça ne sera pas un match qui sera plus facile que celui qu’on a eu. »

Par ailleurs, Victor Cabrera, qui est parti en fin de match contre York, souffre d’une blessure assez sérieuse au coude droit. Une chirurgie ne sera pas nécessaire, mais il sera absent pendant plusieurs semaines.

À la dure

Comme on le mentionnait jeudi, le gardien James Pantemis en était à son tout premier match professionnel en carrière puisque c’est Clément Diop qui avait été d’office lors du premier match.

Le jeune gardien de 22 ans ne l’a pas eu facile puisqu’il s’est souvent battu avec le ballon, mais il en est ressorti tout de même avec un tout premier jeu blanc.

« Il a besoin de jouer des matchs, c’est aussi simple que ça. Il n’avait pas de repère », a indiqué Rémi Garde.

Il a toutefois fait un arrêt important sur un tir voilé en provenance du pied d’Austin Ricci alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire au match.

Pantemisa reconnaît que les premières minutes de la rencontre ont été stressantes.

« Dès que j’ai su que j’allais jouer, j’étais excité, mais au début, j’étais un peu nerveux.

« L’équipe m’a aidé en me parlant beaucoup pendant le match et j’ai obtenu un jeu blanc. Ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas obtenu un et ça fait du bien mentalement. »

Le jeune homme ne sait pas encore s’il sera d’office lors du duel contre le Cavalry FC de Calgary.

On verra pour la suite, il n’y a pas encore de décision qui a été prise pour le reste du championnat.