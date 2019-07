De grâce, M. Scheer...

Son équipe et ses députés de la région auraient eu avantage à informer M. Scheer de l’état d’avancement du projet. Ils auraient dû aussi lui rappeler que Québec est la seule ville de 500 000 habitants et plus au pays à être aussi en retard en matière de transport en commun structurant.

Le chef conservateur préfère voir un troisième lien dans sa soupe, même si on ne connaît pas les coûts du projet, que le besoin n’a pas été démontré, et qu’à peu près aucune donnée n’a encore été documentée.

M. Scheer pourrait aussi constater, dans ce rapport, que le réchauffement planétaire s’effectue encore beaucoup plus vite que prévu. Cette réalité alarmante nécessitera des changements sans précédent si on veut éviter le pire à nos enfants et petits-enfants. On est rendu là.