«Je n’avais plus de plaisir à jouer» - Raphaël Gladu

QUÉBEC | Le Québécois d’origine trifluvienne Raphaël Gladu a amorcé la saison chez les Aigles de Trois-Rivières avant d’être rappelé dans les filiales des Mets de New York en juin. De retour dans l’équipe qui l’a accueilli dans la Can-Am depuis près d’un mois, il est l’un des joueurs les plus efficaces de T.J. Stanton.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis qu’il a renoué avec le gilet rouge des oiseaux le 2 juillet dernier, Gladu affiche une impressionnante moyenne au bâton de ,441 en 18 rencontres, la plus haute de son équipe dans le dernier mois.

Sur cette période, il a claqué 30 balles en lieu sûr, dont trois qu’il a propulsé de l’autre côté de la clôture, en plus de produire 21 points. Sans oublier qu’il a été nommé «joueur de la semaine» pour la période du 15 au 21 juillet dans la Ligue Can-Am.

Alors, comment expliquer ses performances désastreuses chez les Mets de St. Lucie au niveau A+, formation dans laquelle il n’a frappé qu’un coup sûr en 28 apparitions au bâton?

«Je n’avais plus de plaisir à jouer. C’était comme un cercle vicieux. Je jouais mal, alors je n’avais plus le goût d’aller au terrain, je n’étais plus motivé [donc, ultimement], je jouais mal, et ainsi de suite», a analysé celui qui dit ne plus vouloir retourner dans le baseball affilié.

Et pour la suite?

Si les partisans des Capitales de Québec ont pesté plus d’une fois contre le voltigeur en raison de ses excellentes performances contre les hommes de Scalabrini, ils ne sont pas au bout de leur peine: Gladu est à Trois-Rivières pour de bon.

«Pour l’instant, tout ce que je veux, c’est m’épanouir dans le baseball. C’est sûr que je veux rester à Trois-Rivières pour une couple d’années encore.»

Le jeune homme de 24 ans pense toutefois effectuer un retour éventuel à l’école. Lorsque le temps sera venu, il aimerait peut-être étudier pour devenir professeur d’éducation physique, mais il y réfléchit encore.

Dans la présente série contre Québec, le Trifluvien n’affichait que deux coups sûrs avant la rencontre de jeudi, une production nettement en deçà de ses habitudes contre les résidents du Stade Canac.