Le Festival rétro de Joly a 20 ans

Les amateurs de musique rétro seront à nouveau bien servis à compter de vendredi (du 26 au 28 juillet) avec le Festival rétro de Joly qui célèbre ses 20 ans. La programmation 2019 compte des valeurs sûres tous les jours : Jeanick Fournier chante Céline, Michel Pagliaro, le vendredi ; Jacques Salvail et les filles de Jeunesse, Brigitte Boisjoli chante Plamondon le samedi et le dimanche Guy Lamarche avec son hommage à Charles Aznavour et Patsy Gallant. Évidemment, beaucoup d’autres spectacles sont à l’horaire. Consulter la programmation au www.festivalretrodejoly.com.

Une date à retenir

C’est le mercredi 9 octobre que Les Galeries Gourmandes ouvriront officiellement aux Galeries de la Capitale. Les travaux vont bon train dans le futur marché alimentaire du centre commercial qui accueillera plus de vingt marchands et l’Atelier Gourmand, un espace cuisine de 48 places assises qui offrira des démonstrations culinaires, des ateliers de cuisine, des dégustations et des conférences données par des chefs reconnus. Dans l’ordre habituel sur la photo : Lise-Andrée Roy, directrice marketing ; Stéphan Landry, administrateur et directeur général ; et Marie-Christine Paré, gestionnaire principale de propriété, Galeries de la Capitale.

36 ans d’implication

Le 4 juillet dernier Laurent Fallon a été totalement surpris par des membres de la famille des Faucons de Lévis-Lauzon. Avec pincements au cœur et beaucoup de rires, ils ont tenu à le remercier pour ses 36 ans d’implication (dont 7 ans à titre de président) au sein de la Corporation des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. De gauche à droite, sur la photo, les quatre ex-présidents : Gilles Vézina, Laurent Fallon, Guy Forgues et André Hamel.

Fun & Mer

Marilyn Baxter, de Québec, est la gagnante du concours Fun & Mer de la Pyramide de Sainte-Foy. Elle pourra vivre l’expérience d’une croisière (pour 12 personnes) sur le fleuve à bord d’un luxueux yacht de 40 pieds. Sur la photo, de gauche à droite : Dany Martel, TVA ; Patrick Després, Vieux Port Yachting ; Marilyn Baxter, la gagnante ; René Côté, Vieux Port Yachting ; et Hélène Lemieux, GCS Développement Immobilier.

Nous sommes Beaucerons

Marco Côté et sa conjointe Marie-Josée Landry ont eu l’idée de créer un chandail pour démontrer la solidarité beauceronne et la fierté qui les habite. Malgré une quantité limitée et une courte période pour la vente des chandails, celle-ci a permis d’amasser 3900 $ remis à la Maison de la famille, qui s’occupait de gérer le Fonds d’aide aux sinistrés en Nouvelle-Beauce. Sur la photo, de gauche à droite : Marco Côté, Luce Lacroix, de la Maison de la famille ; Marie-Josée Landry d’Aztèque coiffure (Dépositaire) et Mathieu Roy, copropriétaire d’Impression Pro Design, pour l’impression des chandails.

Anniversaires

Gino Chouinard (photo), animateur de l’émission Salut Bonjour à TVA, 52 ans... Lynda Lemay, auteure-compositrice-interprète, 53 ans... Dominique Cheney, chef cuisinier à Québec, 59 ans... Denis Coderre, ex-maire de Montréal (2013-2017), 56 ans... Charles Lafortune, comédien et animateur à TVA, 50 ans... Matt LeBlanc, acteur de télé et de cinéma, 52 ans.

Disparus

Le 25 juillet 2018. Sergio Marchionne (photo), 66 ans, industriel et homme d’affaires italien, naturalisé canadien, administrateur délégué du Groupe Fiat et président de Ferrari de 2004 à 2018... 2017. Michael Johnson, chanteur-compositeur-interprète country et folk américain (Bluer Than Blue)... 2016. Dwight Jones, 64 ans, basketteur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1972... 1984. Big Mama Thornton, 57 ans, grande chanteuse de blues.