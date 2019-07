Les Aigles évitent le balayage de justesse

Les Capitales de Québec ont raté de peu leur deuxième balayage de l’année. Dans une rencontre à saveur défensive, les hommes de Scalabrini ont baissé pavillon face aux Aigles de Trois-Rivières par la marque de 3 à 1, jeudi soir, au Stade Canac.

Photo Simon Clark

Les visiteurs ont cassé la glace en troisième manche après avoir tiré profit de deux buts sur balle, d’un frappeur atteint et d’un coup sûr. Le circuit de T.J. White, son quatrième de la campagne, a cependant ramené tout le monde à la case départ dès la fin de la manche.

Photo Simon Clark

Il a fallu attendre le septième tour à l’attaque des oiseaux pour départager les deux équipes. Le coup sûr du voltigeur Michael Suchy, additionné à la longue balle de Tucker Nathans, a permis à la troupe de T.J. Stanton de prendre les commandes de la rencontre en ajoutant deux points.

Photo Simon Clark

«On y a cru jusqu’à la fin. La frappe de Brandon Fischer, à la toute fin, aurait pu produire les trois points qui nous manquaient et il s’en est fallu de peu. On a manqué un peu de jus. Mais, au final, je suis très satisfait de notre semaine», a indiqué le gérant, Patrick Scalabrini.

Richardson épate

Malgré tout, le partant des Capitales, David Richardson, a été tout simplement brillant. En sept manches de travail, il a concédé trois points mérités sur sept coups sûrs. Mais ce qui retient l’attention, ce sont les 11 frappeurs qu’il a retirés sur des prises, un record cette saison pour la troupe de Scalabrini.

Le départ précédent du droitier avait été tout aussi spectaculaire alors qu’il n’avait échappé qu’un seul point mérité en huit manches, accumulant six retraits au bâton par la même occasion.

Après le match, les Capitales ont pris la route pour rejoindre Rockland, où ils amorceront le premier affrontement d’une série de trois face aux Boulders, vendredi soir. L’ancien partant des Jackals du New Jersey acquis cette semaine par la formation québécoise, Isaac Pavlik, est sorti de sa retraite pour l’occasion.

Mouvement de personnel

David Salgueiro et Lachlan Fontaine viennent de purger leur dernier match de suspension et feront partie de l’alignement dès vendredi. Scalabrini a aussi confirmé que le Québécois Vincent Ruel fera le voyage avec l’équipe à Rockland et Sussex County. Pour sa part, Francis Désilets a subi une blessure au coude et ne pourra pas suivre les siens. Les lanceurs Sean Cruz et Riley Hovis rejoindront également l’organisation de l’autre côté de la frontière.