LPGA: mauvais départ des Canadiennes

Les Canadiennes Alena Sharp et Brooke M. Henderson n’ont pas connu la première ronde espérée, jeudi, au Championnat Evian de la LPGA présenté à Évian-les-Bains, en France.

Les deux femmes ont respectivement remis des cartes de 71 (N) et 72 (+1).

Sharp a réussi cinq oiselets, mais elle a également commis trois bogueys et un double boguey. Une performance qui la positionne au 38e échelon à égalité avec 13 adversaires.

De son côté, Henderson a sensiblement connu une ronde semblable à sa compatriote, mais elle a réussi un oiselet de moins. Elle se retrouve au 52e rang en compagnie d’une kyrielle de golfeuses.

C’est l’Américaine Paula Creamer qui a connu la meilleure journée de boulot. Elle a joué une ronde de 64 (-7), ne commettant aucun faux pas et réussissant sept oiselets.

Elle est pourchassée par sa compatriote Brittany Altomare et les Sud-Coréennes Inbee Park, Jin Young Ko et Mi Hyang Lee, qui ont toutes frappé un coup de plus que la meneuse.