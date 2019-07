Mise en garde contre du saumon fumé vendu à Salaberry-de-Valleyfield

QUÉBEC | Le ministère l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a invité la population à ne pas consommer du saumon fumé vendu par l’entreprise Boucherie Distinction, située à Salaberry-de-Valleyfield.

Dans un communiqué le MAPAQ a expliqué que le produit «n'a pas été préparé et conditionné de façon à en assurer l'innocuité».

Le produit qui fait d’une mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 24 juillet inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement Boucherie Distinction. Ce saumon fumé était conditionné dans un emballage sous vide et vendu à l'état réfrigéré. L'étiquette du produit comporte la mention «Fumé Ici Même», la dénomination «Saumon fumé sur place» et la date «Meilleur avant 10 août 2019».

Les personnes en possession de ce produit sont invitées à ne pas le consommer, à le retourner à l'établissement où elles l'ont achetée ou encore à le jeter.

«Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé», a indiqué le MAPAQ tout en précisant qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé jusqu'à présent.