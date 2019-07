«Miss Sushi» ouvrira un comptoir «Sushi à la maison» à Québec

Originaire de Québec, Geneviève Everell, aussi connue sous le nom de «Miss Sushi», revient chez elle et ouvrira un deuxième comptoir Sushi à la maison sur le boulevard René-Lévesque, en octobre.

Le concept sera semblable à celui de son premier comptoir Sushi à la maison, qui a vu le jour il y a près d’un an dans le quartier Hochelaga, à Montréal. À ce jour, l’établissement montréalais emploie une vingtaine de personnes et son chiffre d’affaires frise le million de dollars.

Photo courtoisie

L’objectif est le même pour Québec, dit-elle. «J’ai tellement eu beaucoup de demandes pour Québec. Je pense que les gens sont fiers de ce que j’ai accompli et avaient envie de découvrir le comptoir», dit la femme d’affaires de 33 ans qui a grandi dans le quartier Limoilou.

Le restaurant de Québec occupera les anciens locaux de la Fabrique Montcalm et offrira une quinzaine de places assises. «C’est vraiment de style takeout, mais, en même temps, [c'est] chaleureux et convivial pour les gens qui choisissent de manger sur place», décrit celle que l’on surnomme la «reine des sushis».

La livraison sera également offerte dès l’ouverture, précise-t-elle.

Des bols «créatifs» et sur mesure

L’entrepreneure de 33 ans, qui s’autofinance à 100%, a elle-même créé toutes les recettes du menu, où les poké bols «créatifs» seront à l’honneur. «Il y a un menu fixe qui comprend sept bols, mais les possibilités sont infinies, puisque chaque personne peut créer son bol sur mesure», explique-t-elle.

Photo courtoisie

Les sushis «signature» qui ont fait la réputation de l’entreprise Sushi à la maison, les tartares, ainsi que les sushis pizzas, notamment au foie gras, seront aussi offerts. Geneviève Everell dotera également son futur local d’un fumoir, pour fumer différentes protéines directement sur place, entre autres des magrets de canard, du saumon, du fromage cheddar et du tofu.

Baby friendly

Celle qui est maman d’un petit garçon de 3 ans affirme par ailleurs que ses comptoirs seront faciles d’accès avec de jeunes enfants. «C’est important, pour moi, que ce soit baby friendly. Il y aura donc des chaises hautes, des tables à langer et des bébés bols, pour les tout-petits», indique-t-elle.

D’autres comptoirs au Québec

Le concept devrait faire des petits dans les prochaines années, affirme l’entrepreneure qui compte le franchiser aux quatre coins du Québec. «Je vise une quinzaine au Québec. Pour le moment, j’ai beaucoup de demandes pour Sept-Îles. C’est certain qu’il y en aura un sur la Côte-Nord, puis Sherbrooke, l’Outaouais, l’Abitibi et Saguenay», affirme celle qui a assurément le vent dans les voiles et compte lancer un cinquième livre de recettes à l’automne.